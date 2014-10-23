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За 9 месяцев в ДФО выявлено более 2,5 тысяч РЭС операторов «большой четверки», работающих с нарушениями

За 9 месяцев в ДФО выявлено более 2,5 тысяч РЭС операторов «большой четверки», работающих с нарушениями

За январь-сентябрь выявлено почти 2,5 тыс. РЭС операторов «большой четверки», работающих с нарушениями в ДФО, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Роскомнадзор.

Роскомнадзор совместно с подведомственной радиочастотной службой подвел итоги проведенных за 9 месяцев на территории Дальневосточного федерального округа радиоконтрольных мероприятий.

Выявлено 2578 радиоэлектронных средств операторов «большой четверки», работающих с нарушениями порядка и правил использования радиочастотного спектра.

Согласно статистике, больше всего РЭС, которые эксплуатировались с нарушениями, принадлежит ПАО «МегаФон» - 947. У ПАО «ВымпелКом» - 836, ПАО «МТС» - 698 и ООО «Т2 Мобайл» - 97 РЭС.

По всем случаям нарушений приняты меры в соответствии с законодательством о связи и КоАП Российской Федерации.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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