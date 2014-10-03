Жительница Приморья, совершившая «пьяное» ДТП, приговорена к реальному лишению свободы
В Приморском крае вынесен обвинительный приговор злостной нарушительнице Правил дорожного движения. Решением суда жительница города Артема приговорена к реальному лишению свободы, - сообщает "Вести: Приморье".
28-летняя женщина за рулем автомашины "Хонда Аирвейв", заметив машину сотрудников полиции, попыталась скрыться, заехала во двор дома № 68 на улице Кирова, где, не справившись с управлением, столкнулась с двумя припаркованными авто, а затем въехала в стену жилого дома.
Водитель не пострадала, а вот машины получили механические повреждения.
Женщина отказалась проходить тест на алкоголь, поэтому сотрудники ГИБДД составили в отношении нее административный протокол.
Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Артему, установлено, что гражданка неоднократно управляла автомобилем, находясь в состоянии опьянения. Виновница автоаварии ранее была подвергнута административному наказанию за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, в отношении любительницы пьяной езды уже были возбуждены два уголовных дела по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".
Женщина садилась за руль транспортного средства без соответствующих документов, обучения в автошколе не проходила, кроме того, неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.
Не с лучшей стороны жительницу Артему охарактеризовали и в инспекции по делам несовершеннолетних. Женщина имеет на иждивении двух малолетних детей, однако их воспитанием не занимается. В отношении нерадивой мамаши неоднократно составлялись административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Артемовский городской суд признал подсудимую виновной. Ей назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Решением суда 28-летняя жительница Артема лишена родительских прав в отношении двух малолетних детей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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