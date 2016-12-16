В Приморье перекроют движение по мосту возле Екатериновки
20 ноября 2019 г. движение по железному мосту через реку Партизанская возле села Екатериновка будет остановлено, - сообщает "Вести: Приморье".
Объезд будет осуществляться через Буденовку.
Как сообщили ЕДДС Партизанского района, с 14.00 до 15.00 на мосту будут проводиться ремонтные работы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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