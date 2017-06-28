«Вафельница» появится на пяти перекрёстках Владивостока
Разметка типа «вафельница» появилась на перекрёстке Фонтанной и Океанского проспекта, а также на перекрестке улиц Светланской, Тигровой, Набережной и Пограничной. Как только позволит погода, такую же работу проведут еще по трем адресам, - сообщили в мэрии.
Новая разметка типа «вафельница» впервые появилась в этом году во Владивостоке на перекрёстке Океанского проспекта и Алеутской. Из-за ремонта дорожного полотна ее не стало здесь вместе со старым слоем асфальта, но, как сообщают специалисты, разметку вновь нанесут, как только позволят погодные условия. Также «вафельницу» нарисуют на Океанском проспекте в районе Дальпресса и ТЦ «Изумруд».
Основная функция дорожной разметки типа «вафельница» - обозначение участка, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения в поперечном направлении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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