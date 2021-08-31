Ещё две разметки «вафельницы» появятся во Владивостоке

В ближайшие дни во Владивостоке ещё на двух перекрёстках появится разметка «вафельница». Речь идёт об участках в районе «Дальпресса» и «Изумруда», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии. Новая разметка поможет упорядочить движение автотранспорта и сделать проезд более комфортным.

С помощью желтых диагональных линий дорожники выделяют границы перекрёстков, на которые запрещён выезд, если впереди образовался затор или светофор начал переключение на запрещающий сигнал. Выезд на «вафельницу» будут фиксировать камеры. Нарушителей ждёт штраф.

«Часто автомобилисты, даже несмотря на то, что впереди образовался затор, стараются выехать на перекрёсток, чтобы быстрее его преодолеть. Но тем самым создают существенные помехи другим участкам дорожного движения. Новая разметка поможет автомобилистам обратить особое внимание на проезд таких участков», – прокомментировал Алексей Демиденко, заместитель руководителя отдела организации дорожного движения городского управления дорог и благоустройства.

В ближайшие дни специалисты муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» планируют нанести новую разметку на перекрёстке в районе остановки общественного транспорта «Изумруд» (пересечение Океанского проспекта и улицы Семёновской). Следующим станет участок рядом с остановкой «Дальпресс». «Вафельница» появится здесь на пересечении Океанского проспекта и проспекта Красного Знамени.

Напомним, что впервые разметку «вафельница» начали применять во Владивостоке в 2019 года. Первый опыт показал положительные результаты, поэтому практику обозначения границ перекрёстков специальной разметкой решено продолжить. В этом году первая такая разметка была нанесена на пересечении Фонтанной и Океанского проспекта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]