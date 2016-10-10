Во Владивостоке задержаны герои видеозаписи, сделанной около здания ЗАГСа
В Приморском крае сотрудники полиции и Росгвардии задержали участников резонансного происшествия. Ранее в социальных сетях была размещена видеозапись инцидента с участием молодоженов, открывших стрельбу около здания Записи актов гражданского состояния.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, полицейские провели проверку по факту размещенного в социальных сетях видеоролика и установили личности участников инцидента, произошедшего около здания ЗАГСа в Первомайском районе Владивостока. Ими оказались 24-летний местный житель и его супруга в возрасте 22 лет.
В отделе полиции гражданин пояснил, что 16 ноября в день своего бракосочетания взял охолощенные автомат и пистолет в аренду на сутки. После торжественной церемонии, выйдя из здания ЗАГСа, новобрачный, его супруга и приятель произвели на улице несколько выстрелов в воздух.
По данному факту дознавателем отдела полиции №2 УМВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
За грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, законодательство Российской Федерации предусматривает ответственность от штрафа в размере до пятисот тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.
Приморец сообщил сотрудникам полиции, что раскаивается в содеянном и публично принес извинения жителям Владивостока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
18.11.2019 Полиция установила личности молодоженов, устроивших стрельбу на свадьбе
-
19.11.2019 Полиция продолжает проверку по факту стрельбы у ЗАГСа
-
10.10.2016 Полиция установила личности молодых людей,устроивших стрельбу из "АК-47" на пляже Кунгасный
-
21.10.2019 Полиция разыскивает водителя джипа, не пропустившего "Скорую помощь" на дороге во Владивостоке
-
22.09.2017 Полиция установила личность мужчины, который записал на видео свои издевательства над сыном
-
10.03.2019 Полиция Владивостока задержала трех футбольных фанатов
Добавить комментарий