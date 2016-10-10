Во Владивостоке задержаны герои видеозаписи, сделанной около здания ЗАГСа

В Приморском крае сотрудники полиции и Росгвардии задержали участников резонансного происшествия. Ранее в социальных сетях была размещена видеозапись инцидента с участием молодоженов, открывших стрельбу около здания Записи актов гражданского состояния.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, полицейские провели проверку по факту размещенного в социальных сетях видеоролика и установили личности участников инцидента, произошедшего около здания ЗАГСа в Первомайском районе Владивостока. Ими оказались 24-летний местный житель и его супруга в возрасте 22 лет.

В отделе полиции гражданин пояснил, что 16 ноября в день своего бракосочетания взял охолощенные автомат и пистолет в аренду на сутки. После торжественной церемонии, выйдя из здания ЗАГСа, новобрачный, его супруга и приятель произвели на улице несколько выстрелов в воздух.

По данному факту дознавателем отдела полиции №2 УМВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

За грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, законодательство Российской Федерации предусматривает ответственность от штрафа в размере до пятисот тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

Приморец сообщил сотрудникам полиции, что раскаивается в содеянном и публично принес извинения жителям Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Какое развитие должен получить этот скандал: - молодожены извинились и довольно, хватит устраивать "шоу" - нарушители должны получить солидный денежный штраф -нарушителям надо "вкатать" по-полной, вплоть до реального срока, чтобы другим не повадно было - нет четкого мнения Голосовать Результаты опроса

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