Новости Происшествия

Сегодня, 17:26
 

Во Владивостоке задержаны герои видеозаписи, сделанной около здания ЗАГСа

Во Владивостоке задержаны герои видеозаписи, сделанной около здания ЗАГСа

Фото: Пресс-служба УМВД по Приморскому краю

В Приморском крае сотрудники полиции и Росгвардии задержали участников резонансного происшествия. Ранее в социальных сетях была размещена видеозапись инцидента с участием молодоженов, открывших стрельбу около здания Записи актов гражданского состояния.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, полицейские провели проверку по факту размещенного в социальных сетях видеоролика и установили личности участников инцидента, произошедшего около здания ЗАГСа в Первомайском районе Владивостока. Ими оказались 24-летний местный житель и его супруга в возрасте 22 лет.

В отделе полиции гражданин пояснил, что 16 ноября в день своего бракосочетания взял охолощенные автомат и пистолет в аренду на сутки. После торжественной церемонии, выйдя из здания ЗАГСа, новобрачный, его супруга и приятель произвели на улице несколько выстрелов в воздух.

По данному факту дознавателем отдела полиции №2 УМВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

За грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, законодательство Российской Федерации предусматривает ответственность от штрафа в размере до пятисот тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

Приморец сообщил сотрудникам полиции, что раскаивается в содеянном и публично принес извинения жителям Владивостока.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Какое развитие должен получить этот скандал:

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря