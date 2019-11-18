Полиция установила личности молодоженов, устроивших стрельбу на свадьбе

Полиция установила личности молодоженов, стрелявших у здания ЗАГСа в Приморье.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, полиция проверяет видеозапись инцидента с участием молодоженов, открывших стрельбу около здания Записи актов гражданского состояния.

Сотрудники полиции установили личности участников инцидента, произошедшего около здания ЗАГСа в Первомайском районе Владивостока. Ими оказались 24-летний местный житель и его супруга в возрасте 22 лет.

Ранее в социальных сетях приморцы разместили видеозапись, на которой молодожены открыли стрельбу после церемонии бракосочетания. Полиция начала проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия. В рамках проверки будет установлено, из какого оружия произведены выстрелы, на каком основании оно перевозилось по городу, а также дана правовая оценка действиям участников происшествия.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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