Полиция установила личности молодоженов, устроивших стрельбу на свадьбе
Полиция установила личности молодоженов, стрелявших у здания ЗАГСа в Приморье.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, полиция проверяет видеозапись инцидента с участием молодоженов, открывших стрельбу около здания Записи актов гражданского состояния.
Сотрудники полиции установили личности участников инцидента, произошедшего около здания ЗАГСа в Первомайском районе Владивостока. Ими оказались 24-летний местный житель и его супруга в возрасте 22 лет.
Ранее в социальных сетях приморцы разместили видеозапись, на которой молодожены открыли стрельбу после церемонии бракосочетания. Полиция начала проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия. В рамках проверки будет установлено, из какого оружия произведены выстрелы, на каком основании оно перевозилось по городу, а также дана правовая оценка действиям участников происшествия.
По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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