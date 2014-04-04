Во Владивостоке умер известный футбольный тренер Валерий Бобров





17 ноября на 62-ом году ушел из жизни тренер-преподаватель высшей категории, почетный работник общего образования Российской Федерации Валерий Николаевич Бобров. Вся его жизнь неразрывно была связана с футболом, — сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте физкультуры и спорта края.

Валерий Бобров родился 15 июля 1958 года в Уфе, где учился и начал играть в футбол. Перспективного спортсмена увидели на всесоюзных соревнованиях, где он был признан лучшим защитником, и пригласили выступать за находкинский «Океан». Играя за приморскую команду, он уже начал проявлять тренерский талант, а после полученной травмы и завершения спортивной карьеры, стал тренером, воспитав не одну сотню приморских футболистов.

Последние два десятилетия Валерий Николаевич работал тренером-преподавателем в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детско-юношеской спортивной школе «Русич» города Владивостока. Под его руководством юные футболисты неоднократно становились победителями и призерами городских, краевых, дальневосточных и всероссийских турниров.

Один из наиболее известных воспитанников Боброва – Артур Нигматуллин, выступал в различных российских футбольных клубах, в настоящее время вратарь тульского «Арсенала», выступающего в Премьер-лиге. Многие ребята, получившие первые футбольные навыки у Валерия Николаевича, в дальнейшем продолжили свою карьеру в приморском «Луче».

За свою плодотворную работу в сфере физического воспитания подрастающего поколения был удостоен почетной грамоты от Министерства образования РФ, неоднократно был награжден почетными грамотами администрации г. Владивостока.

Валерий Николаевич Бобров был талантливым тренером и педагогом, способным увидеть и разжечь в мальчишках искорку любви к футболу, без которого свою жизнь он не представлял. Не все из этих ребят связали свою жизнь со спортом, но все они стали достойными людьми.

Департамент физической культуры и спорта Приморского края, воспитанники В.Н. Боброва, спортивная общественность выражают искренние соболезнования родным, близким и друзьям.

Гражданская панихида состоится 21 ноября в 12.00 в зале прощания кремационного комплекса г. Артема (пос. Угловое, ул. Тульская, 41).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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