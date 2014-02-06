Уникальная операция по перевозке отслуживших атомных блоков прошла в Приморье





Транспортная группа FESCO завершила проект перевозки девяти многоотсечных блоков атомных подводных лодок и танкера из Камчатского края к месту утилизации в Приморском крае в рамках государственного контракта с «Росатомом», — сообщили «Вестям: Приморье» в компании.

Перевозка объектов представляла собой уникальную технологическую операцию – одновременно перевозились трех-, четырех- и пятиотсечные блоки атомных подводных лодок трех поколений и танкер.

Для транспортировки было зафрахтовано специализированное полупогружное судно. Специалисты разработали проект подготовки палубы и конструкций ложементов для каждого груза с учётом всех технических характеристик объектов. На судне было установлено более 300 заранее изготовленных элементов и специальные крепления. Подготовка судна заняла 10 дней и проводилась в Шанхае под контролем специалистов FESCO и «РосРАО».

После завершения подготовительных работ судно покинуло порт Шанхая и отправилось в Камчатский край. Для транспортировки блоков и танкера к судну для погрузки, а затем и к месту утилизации в Приморском крае, было задействовано одновременно четыре буксира. Общее время перевозки объектов составило 22 дня.

ФГУП «РосРАО» – специализированная организация, профессионально занимающаяся обращением с радиоактивными отходами в масштабах всей страны. Предприятие оказывает полный комплекс услуг в области обращения с радиоактивными отходами, включая сбор, транспортирование, переработку, кондиционирование, хранение отходов низкого и среднего уровня активности, а также обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, накопленными в процессе деятельности Военно-морского флота РФ и образующимися при утилизации атомных подводных лодок и надводных кораблей с ядерными энергетическими установками.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]