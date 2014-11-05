"Вести: Приморье": медсправка на права по-новому - ложная тревога?

Согласно приказу Минздрава РФ, с 22 ноября при получении или обновлении водительских прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку. Последние дни сотни приморцев штурмуют кабинеты наркологов и психиатров, чтобы получить заветную справку раньше "роковой" даты. Но, как выяснили "Вести:Приморье", делают они это совершенно зря.

Сколько будет стоить медсправка на права после 22 ноября? Почему приказ Минздрава РФ не возможно исполнить в Приморье? Ответы на эти вопросы смотрите в специальном репортаже "Вести:Приморье" в 17-00 на телеканале "Россия1".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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