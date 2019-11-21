"Вести: Приморье": Приморцы штурмуют наркологические центры
Сегодня во Владивостоке — небывалый ажиотаж в наркологических центрах. Начиная с пятницы, 22 ноября, всем желающим получить или поменять водительское удостоверение придется проходить тест на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина. Так называется белок-маркёр, указывающий на содержание алкоголя в крови человека. Кроме того, необходимым станет анализ мочи на наличие наркотиков. В случае, если результаты окажутся положительными, его отправят на дополнительное обследование.
Учитывая, что анализы эти дорогостоящие, водительские права теперь обойдутся примерно в 7-8 тысяч рублей, - считают пользователи соцсетей. Поэтому в последний день перед вступлением в силу нового распоряжения приморцы ринулись в кабинеты наркологических диспансеров, чтобы успеть получить или поменять права.
Юлия Корнилова, заведующий клинико-диагностической лаборатории: «Процедура достаточно сложная, трудоемкая, занимает много времени, потому что несколько видов наркотиков, идет поиск вещества. Карбогидрат-дефицитный трансферрин тоже является дорогостоящим анализом, так как очень дорогие реактивы, дорогое оборудование».
Подробнее об инициативе Минздрава и о том, почему водителям пока не стоит беспокоиться и стоять в бесконечных очередях, смотрите в вечерних выпусках программы "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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