Из проекта новой автобусной сети Владивостока убрали 23 маршрута
Администрация Владивостока опубликовала проект новой маршрутной сети, которая должна заработать со следующего года. Вместо 93 маршрутов, из которых сегодня состоит городская автобусная сеть, будет 72.
Из сети убирают 23 маршрута, в том числе весьма популярных: № 2 (Луговая – Чкалова), № 7 (Шепеткова – 64-й микрорайон), № 13к (Луговая – Змеинка), № 17л (Карбышева – центральная площадь – Луговая), № 17т (Тухачевского – Семеновская), № 20 (проспект 100-летия Владивостока – Багратиона – МФЦ Давыдова), № 23л (Больница ДВНЦ – центральная площадь – Луговая), № 29к (Воевода – Мини-ТЭЦ «Центральная»), № 39д (Сафонова – ж/д вокзал), № 41 (Семеновская – Чкалова), № 50 (автовокзал – Моргородок – Тухачевского – Героев Варяга), № 51 (центральная площадь – Дальхимпром), № 57 (Маяк – фуникулер – Толстого), № 59 (Маяк – Академическая), № 60 (Маяк – 1-я Речка – завод «Варяг»), № 62 (Маяк – Окатовая – Трудовая), № 75 (ТЦ «Тихоокеанский» – кампус ДВФУ – Приморский океанариум), № 78 (Волховская – Семеновская – Волховская), № 85 (Карбышева – фуникулер), № 85ц (Тухачевского – фуникулер – Суханова), № 90 (центральная площадь – Луговая), № 96 (Луговая – проспект 100-летия Владивостока – Луговая), № 99 (Сельская – ж/д вокзал).
Не станет единственного прямого маршрута от центра Владивостока до поселков Русского острова, единственного маршрута от Чкалова через «Зарю» до центра. Не будет и прямых городских маршрутов до «Маяка», до улицы Героев Варяга и некоторых других. До Карбышева и Тухачевского остается по одному маршруту.
В сеть один новый маршрут № 5, который будет ходить по маршруту площадь Борцов Революции – Океанский пр-т – Суханова – Детский парк – Диомид – Зеленый остров – Бурачка – Окатовая – Запорожская – Гастроном – Вилкова – Мельзавод – Пески – Мальцевская – Калина Молл – Чайка – Причальная – ДВГТУ – Лазо – площадь Борцов Революции.
Различным изменениям подвергнутся 14 существующих маршрутов. № 4, который сейчас ходит по маршруту автовокзал – Калинина – Окатовая, сокращается более чем в два раза. Со следующего года «четверка» будет ходить так: Луговая – Спортивная – Мельзавод – Пески – Мальцевская – Калина Молл – Чайка – Причальная – Поликлиника № 5 – Административная – Рыбный порт – Склады – Крайрыболовпотребсоюз – Диомидовский судоремонтный завод – Пенсионный фонд – Диомид – Зеленый остров – Бурачка – Окатовая – Восточная верфь – Катерная – Малый Улисс – Памятник минерам – Трудовая – Фрегат – Геодезическая – Шиномонтаж – Стадион – Спортивная – Луговая.
№ 8 перестанет ездить по улице Коммунаров, а будет – по Окатовой.
№ 12, который сейчас ходит по маршруту Героев Варяга – Иртышская – 1-я Речка – Семеновская, больше не будет ездить в центр города. Его маршрут ограничится одним районом: Героев Варяга – Иртышская – Химсбыт – Магазин (Постышева) – Постышева, 11 – пр-т 100-летия Владивостока – Поликлиника № 8 – Вострецова, 5 – Корнилова, 9 – Магазин (Невская) – Волховская, 2 – Детская школа искусств – Волховская, 27 – Детская школа искусств – Волховская, 2 – Магазин (Невская) – Корнилова, 9 – Вострецова, 5 – Поликлиника № 8 – пр-т 100-летия Владивостока – Магазин (Постышева) – Стройматериалы – Героев Варяга.
Прямого автобуса из города в поселки Русского острова тоже больше не будет. № 22, который пока ездит от Париса через Канал к ТЦ «Изумруд», будет ездить так: Парис – Пожарная академия – ДВФУ: Южные ворота – кампус ДВФУ – Аякс – Вертодром – Мини-ТЭЦ «Центральная» – Школа № 5 – Канал – Школа № 5 – Поспелова – Мини-ТЭЦ «Центральная» – Вертодром – Аякс – кампус ДВФУ – ДВФУ: Южные ворота – Парис.
Второй маршрут Русского острова, № 29, который ездит от «Изумруда» в Воеводу, будет кататься тоже только по острову: Воевода – Магазин – Шлюпбаза – Амурская – Рында – Детский сад – Кирпичный завод – Школа № 20 – Подножье, 38 – Подножье-1 – Шигино – Церковная падь – КЭТ – Школа № 15 – Почта – Больница – ДОФ – Ворошиловская батарея – ТЭЦ «Коммунальная» – Приморский океанариум – ТЭЦ «Коммунальная» – Ворошиловская батарея – ДОФ – Больница – Почта – Школа № 15 – КЭТ – Церковная падь – Шигино – Подножье-1 – Подножье, 38 – Школа № 20 – Кирпичный завод – Детский сад – Рында – Шлюпбаза – Магазин – Воевода.
№ 24 от Фанзавода до центральной площади теперь будет доезжать только до проспекта 100-летия.
У автобуса № 27 маршрут изменится незначительно – он теперь будет ездить через «Калину Молл», а не через кольцо Запорожской и развязку на Черемуховой.
Невозможно будет уехать на Емар из центра Владивостока. Автобус № 28, который раньше ходил с Семеновской, будет теперь отправляться от автовокзала.
Автобус № 32 не будет ездить через «Школьную» и Спортивную, а будет – через Воропаева и Шепеткова.
Серьезно увеличивается маршрут № 45, который долгое время ходил от вокзала до Угольной. Теперь он будет ходить от «Маяка».
№ 49 не будет ездить через Окатовую и спускаться на Вилкова от 40 лет ВЛКСМ, а будет ездить через Коммунаров и Героев-Тихоокеанцев.
Автобус № 64, который сейчас ездит по маршруту бухта Тихая – Луговая – Академическая, теперь будет начинать свой маршрут с Чкалова, далее без изменений.
Незначительно изменится маршрут № 66, он будет ездить через Прапорщика Комарова и Алеутскую вместо Фонтанной.
Последнее изменение – это маршрут № 95. Сейчас его конечная остановка – Суханова. Затем он разворачивается и едет в Снеговую Падь через Тухачевского. Теперь маршрут станет длиннее, он будет ходить через центральную площадь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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