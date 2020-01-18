Обновленный проект маршрутной сети города: три маршрута будут новыми
Обновленный проект оптимизированной маршрутной сети Владивостока доступен для изучения. Приоритетом при его разработке послужило мнение горожан. Значительная часть маршрутов останется без изменений, три маршрута будут новыми, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.
В процессе работы над проектом специалисты администрации провели десятки встреч с жителями Владивостокского городского округа и инициативными группами отдаленных районов, обработано огромное количество письменных и телефонных обращений, а также более трехсот анкет.
Кроме того, проведен ряд совещаний со специалистами в транспортной и экономической областях для изучения технической возможности и целесообразности установления новых и изменения действующих маршрутов.
При доработке ранее представленного проекта маршрутной сети специалисты администрации, прежде всего, опирались на предложения и замечания, полученные от жителей и гостей города, а также постарались учесть техническую и экономическую составляющие.
Планируется, что вместо 93-х маршрутов, из которых сегодня состоит автобусная сеть краевой столицы, будет 86.
Предлагается установить три новых маршрута:
- маршрут № 5 «Окатовая – «Калина Молл» – Площадь Борцов Революции – Диомид – Окатовая». Свяжет Первомайский район и центр города самым быстрым путем – по мосту через б. Золотой Рог.
- маршрут № 14 «Луговая – Шепеткова – Зеленый бульвар». Обеспечит транспортную доступность нового микрорайона в районе ул. Зеленый Бульвар с транспортно-пересадочным узлом «Луговая».
- маршрут № 20 «Давыдова – Автовокзал». Обеспечит транспортную доступность остановочных пунктов «Парк Победы» и «Автовокзал» для жителей ул. Давыдова, а также Владивостокской поликлиники № 4 и травматологического пункта № 3 для жителей города.
Значительная часть маршрутов останется без изменений:
- № 1 «Седанка – Окатовая – Змеинка»;
- № 3 «Луговая – Шестой километр»;
- № 4 «Автовокзал – Калинина – Окатовая»;
- № 6 «Луговая – Морское кладбище» (только в пасхальные и поминальные дни);
- № 8 «Луговая – Трудовая – Окатовая – Луговая»;
- № 10 «Луговая – Дальхимпром»;
- № 16Д «Баляева – Ватутина»;
- № 19 «Семеновская – Хабаровская»;
- № 21 «Клиническая больница – С/к «Восход»;
- № 22 «Парис – Канал (о. Русский) – Поспелово – Т/Ц «Изумруд» – Канал (о. Русский)»;
- № 23 «Семеновская – Енисейская – Автовокзал»;
- № 26 «Луговая – Горностай – Десантная»;
- № 27 «Бухта Тихая – Калинина – Окатовая – м. Голдобин – Бухта Тихая»;
- № 28 «Семеновская – Бухта Емар»;
- № 28К «Ст. Океанская – Бухта Емар»;
- № 34 «Бухта Тихая – Сахарный ключ – Находскинская»;
- № 37 «Сабанеева – Баляева»;
- № 39 «Луговая – Сафонова»;
- № 39Д «Сафонова – Ж/д вокзал»;
- № 43 «Больница ДВНЦ – 2-я Речка»;
- № 44 «Фанзавод – ст. Угольная»;
- № 49 «Ж/д вокзал – Вилкова – Окатовая»;
- № 50 «Автовокзал – Моргородок – Тухачевского – Героев Варяга»;
- № 55 «3-я Рабочая – Центр – Диомид – 3-я Рабочая»;
- № 77 «Автовокзал – Парк Победы – Кампус ДВФУ – Приморский океанариум»;
- № 81 «Маяк – Енисейская – Автовокзал»;
- № 82 «Завод «Варяг» – Окатовая – Завод «Варяг»;
- № 86 «Семеновская – Нерчинская»;
- № 92 «Школьная – Сафонова – Школьная»;
- № 93 «Причал (о. Попова) – Аптека»;
- № 94 «Центр (с. Береговое) – Пирс»;
- № 96 «Луговая – пр-кт 100-летия Владивостока – Луговая»;
- № 98 «Шестой километр – Дальхимпром – Снеговая Падь».
Ряд маршрутов подвергнутся изменениям в части количества и класса автобусов:
- № 7Т «Ж/д вокзал – Баляева»;
- № 9 «Некрасовская – Дальхимпром»;
- № 13 «Ж/д вокзал – Змеинка»;
- № 13К «Луговая – Змеинка»;
- № 15 «Приморский океанариум – Кампус ДВФУ – Т/Ц «Изумруд» – 1-я Речка – Кампус ДВФУ – Приморский океанариум»;
- № 15К «Трудовая – Т/Ц «Изумруд» – Трудовая»;
- № 16Б «Баляева – Нейбута»;
- № 16К «Луговая – Нейбута»;
- № 16Ц «Площадь Борцов Революции – Фуникулер – Нейбута»;
- № 17 «Семеновская – Карбышева»;
- № 17Л «Карбышева – Площадь Борцов Революции – Луговая»;
- № 18 «Луговая – Шепеткова – Ладыгина»;
- № 23Л «Больница ДВНЦ – Площадь Борцов Революции – Луговая»;
- № 24 «Фанзавод – Площадь Борцов Революции – Луговая»;
- № 29 «Воевода – Т/Ц «Изумруд»;
- № 29К «Воевода – Мини-ТЭЦ «Центральная»;
- № 30 «Бухта Тихая – Окатовая – Бухта Тихая»;
- № 31 «Бухта Тихая – Ж/д вокзал»;
- № 31К «Луговая – Фадеева – Патрокл»;
- № 33 «Днепровская АЗС – Автовокзал»;
- № 35 «Некрасовская – 57 микрорайон»;
- № 38 «Семеновская – Фуникулер – Толстого»;
- № 40 «Семеновская – Завод «Варяг»;
- № 46 «Шепеткова – 64 микрорайон»;
- № 48 «ст. Угольная – Плодово-Ягодная»;
- № 51 «Площадь Борцов Революции – Дальхимпром»;
- № 54 «Луговая – Баляева – 1-я Речка – Луговая»;
- № 54А «Луговая – Центр – Баляева – Луговая»;
- № 60 «Маяк – 1-я Речка – Завод «Варяг»;
- № 62 «Маяк – Окатовая – Трудовая»;
- № 63 «Маяк – Инструментальный завод – Кампус ДВФУ – Приморский океанариум»;
- № 68 «Семеновская – Т/Ц «Приморье»;
- № 72 «Луговая – Бухта Емар»;
- № 74 «Баляева – Кампус ДВФУ – Приморский океанариум»;
- № 76 «Бухта Тихая – Кампус ДВФУ – Приморский океанариум»;
- № 97 «Нейбута – Автовокзал»;
- № 98Д «Луговая – Снеговая Падь – Центр – Луговая»;
- № 98Ц «Луговая – Центр – Снеговая Падь – Луговая»
Различным изменениям подвергнутся 13 существующих маршрутов:
- № 12, который сейчас ходит по маршруту «Героев Варяга – Иртышская – 1-я Речка – Семеновская, больше не будет ездить в центр города. Его маршрут ограничится одним районом: «Героев Варяга – Иртышская – Химсбыт – Магазин (Постышева) – Постышева, 11 – пр-т 100-летия Владивостока – Поликлиника № 8 – Вострецова, 5 – Корнилова, 9 – Магазин (Невская) – Волховская, 2 – Детская школа искусств – Волховская, 27 – Детская школа искусств – Волховская, 2 – Магазин (Невская) – Корнилова, 9 – Вострецова, 5 – Поликлиника № 8 – пр-т 100-летия Владивостока – Магазин (Постышева) – Стройматериалы – Героев Варяга». Автобус был и останется один.
Такой маршрут сможет выполнять еще и социальную задачу: беспересадочный проезд жителей, в частности нетрудоспособных граждан (пенсионеры и т.д., которых более 6 тысяч) с ул. Постышева, Героев Варяга, Овчинникова и пр-т 100-летия Владивостока к поликлинике № 8.
- № 32 «Луговая – Госпиталь ветеранов войн» теперь будет заходить на ул. Трудовых Резервов, где находятся больница № 4 и детская поликлиника № 2.
- № 42 «Садгород – 2-я Речка – Садгород» захватит ул. Свердлова и Специализированную общеобразовательную школу-интернат по адресу ул. Главная, д. 21.
- № 44Д «Ст. Угольная – 2-я Речка – ст. Угольная» предлагается продлить до остановочного пункта «ВГУЭС».
- № 59 «Маяк – Академическая» будет ходить до «Чкалова» и через Партизанский пр-т.
- № 64 «Бухта Тихая – Луговая – Академическая» предложено продлить до остановочного пункта «Чкалова».
- № 66 «Площадь Борцов Революции – 64 микрорайон» пойдет через «Покровский парк» и будет заходить на «Спортивную».
- № 75 «Т/Д «Тихоокеанский» – Кампус ДВФУ – Приморский океанариум» продлят до остановочного пункта «3-я рабочая».
- № 79 «Бухта Тихая – Перинатальный центр – Черемуховая – Т/Ц «Изумруд» остается до центра города, но будет проходить через «Лазо» и «Площадь Борцов Революции», а не через «Т/Ц «Изумруд».
- № 90 «Луговая – Площадь Борцов Революции», будет заходить на «Спортивную».
- № 95 «Снеговая падь – Тухачевского – Суханова» предлагается продлить до «Площади Борцов Революции», также он будет заходить на ул. Адмирала Смирнова.
Из самых значимых предложений проекта можно выделить:
- объединение маршрута № 2 «Луговая – Чкалова» с маршрутом № 64 «Бухта Тихая – Луговая – Академическая», который будет продлен до остановки «Чкалова». На маршруте будут работать 16 больших автобусов. Транспортная доступность площади Луговая для жителей ул. Чкалова, Чапаева сохранена.
- объединение маршрута № 7 «Шепеткова – 64 микрорайон» с такими маршрутами, как № 46 «Шепеткова – 64 микрорайон» и № 66 «Площадь Борцов Революции – 64 микрорайон». Кроме того, на маршруте № 66 будет увеличено количество автобусов до 8 единиц.
- объединение маршрута № 17Т «Тухачевского – Семеновская» с маршрутом № 17 «Семеновская – Карбышева». При этом на маршруте № 17 будет увеличено количество автобусов до 16 единиц большого класса.
- объединение маршрута № 41 «Семеновская – Чкалова» с маршрутом
№ 59 «Маяк – Академическая». Обновленный маршрут № 59 будет также проходить через Партизанский проспект, его будут обслуживать 14 больших автобусов. Таким образом транспортная доступность центра города для жителей ул. Чкалова, Чапаева сохранена.
- отмена маршрута № 57 «Маяк – Фуникулер – Толстого» в связи с низкой эффективностью и крайне малым пассажиропотоком.
- объединение маршрута № 78 «Волховская – Семеновская – Волховская» с маршрутом № 12 «Героев Варяга – Иртышская – 1-я Речка – Семеновская».
- объединение маршрутов № 85 «Карбышева – Фуникулер» и № 85Ц «Тухачевского – Фуникулер – Суханова» в маршрут № 95 «Снеговая падь – Тухачевского – Фуникулер – Площадь Борцов Революции». Перевозки по обновленному маршруту будут осуществлять 12-15 больших автобусов с интервалом 7-8 минут.
- объединение маршрута № 99 «Сельская – Ж/д вокзал» с маршрутами № 98Д «Луговая – Снеговая падь – Площадь Борцов Революции – Луговая» и № 98Ц «Луговая – Площадь Борцов Революции – Снеговая падь – Луговая» путем переноса конечного остановочного пункта данных маршрутов в микрорайон Снеговая падь. Таким образом, появится возможность беспересадочного проезда в направлении «Баляева – Луговая – центр города» и обратно.
Все желающие могут внести свои предложения по модернизации автобусной сети по телефону 8 (423) 261-43-34 (отдел организации транспортного обслуживания управления транспорта администрации города Владивостока).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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