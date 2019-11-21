Менеджер из Владивостока выиграл в лотерею 733333 рубля

Евгений Касков выиграл 733333 рубля в «Русское лото». Удачным для жителя Владивостока стал юбилейный 1306-й тираж, передает пресс-служба «Столото».

Мужчина участвует в лотереях меньше года. Он рассказал, что использует особую тактику при покупке билетов, сообщают "Вести:Приморье".

— В университете я изучал теорию вероятности. На одной из пар преподаватель разложил карточки и предложил вытащить счастливую. Я дождался, когда все сделают свой выбор, и взял последним. Так я увеличил шанс на победу. Ведь выбирать пришлось уже из двух штук, а не из пятидесяти. И оказался прав! — говорит Евгений. — Придерживаясь того же метода, я приобретаю лотерейные билеты под конец недели.

О выигрыше любимец фортуны узнал, когда на телефон пришло СМС-оповещение. В тот момент он гостил с семьёй у тёщи в Москве. Радостную новость тут же озвучил за обеденным столом. Совместно они решили, что денежные средства направят на строительство двухэтажного дома в Приморском крае.

Евгений работает менеджером по продажам в банковской сфере. Проживая на побережье Тихого океана, тяжело не увлечься рыбалкой. Поэтому в свободное время мужчина всегда берет удочку в руки. С супругой и детьми ходит в лес за грибами и выезжает с палатками в летний лагерь.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]