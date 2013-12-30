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Вчера, 23:47
 

Умный Владивосток: в городских автобусах появились книжные полки

Умный Владивосток: в городских автобусах появились книжные полки

Фото: vlc.ru


Электронные книжные полки появилась в городских автобусах Владивостока, — сообщили «Вестям: Приморье» в городском управлении культуры.

Теперь отправиться в путешествие с Робертом Льюисом Стивенсоном, иронизировать с Марком Твеном, искать ответы на важные вопросы о самом себе вместе с героями историй Донны Тартт, Харпер Ли или Паоло Коэльо можно прямо не выходя из автобуса.

Выполняя поручение главы города Олега Гуменюка сделать электронные книги доступными для владивостокцев, библиотечная система запустила проект под названием «Электронная книжная полка: от классики до современной литературы». Заготовлено 90 баннеров электронных полок с qr-кодом, которые будут размещены в городском транспорте. В 22-х автобусах электронные полки уже доступны.  

С помощью qr-кода каждый желающий прямо в пути может скачать интересную ему книгу в свой телефон. В списке - более 50 тысяч наименований электронных и аудиокниг для бесплатного скачивания. Представлен широкий спектр литературы в разных жанрах: есть классика и современная литература, книги по истории, психологии, книги о здоровье и спорте. Есть литература и по прикладному творчеству, по  искусству и педагогике. Для детей – проза, учебники и развивающая литература, а также периодические издания. Партнер проекта — электронная библиотека «ЛитРес».

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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