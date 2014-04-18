А где же пряники? Грузовик с углем перевернулся в Уссурийске (видео)





Грузовик перевернулся напротив пешеходного перехода на улице Агеева в Уссурийске, - сообщают "Вести: Приморье" по информации @mark2_che.

На кадрах, опубликованных в инстаграм @mark2_che, видно, как пять человек переходят дорогу по пешеходному переходу. Вокруг них, как ни в чем ни бывало, продолжают ездить машины. Не успели женщины пересечь проезжую часть, как в конце пешеходного перехода опрокинулся грузовик, едва не засыпав пешеходов углем из кузова.

Несмотря на то, что женщины уже заканчивали маневр и что действие развернулось на зебре, подписчики все равно обвинили в случившемся «кегли»: нужно было убедиться, что вблизи перехода нет машин, так как на гололеде автомобилям трудно тормозить, особенно большегрузам, — написали комментаторы.

Судя по кадрам, в ДТП пешеходы не пострадали, поэтому некоторые подписчики позволили себе пошутить про перевернувшийся грузовик с пряниками: «Эх! А с пряниками-то уже когда-нибудь перевернется?»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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