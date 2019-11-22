Вопросы газификации Приморского края обсудил губернатор Приморья с главой «Газпрома»
Губернатор Олег Кожемяко накануне, 21 ноября, обсудил с главой «Газпрома» Алексеем Миллером вопросы дальнейшего развития газоснабжения Приморского края. Об этом глава региона сообщил на своей страничке «Инстаграм» во время вечерней прогулки по Северной столице России.
Губернатор назвал объекты, куда придет газ в первую очередь — это микрорайон Радужный в Уссурийске, Надеждинский район, Спасский цементный завод и Находка.
По словам Олега Кожемяко, новая программа на 2021-22 годы дает возможность построить в Приморье завод по сжижению газа и новые заправочные станции.
Пприход газа в регион должен сопровождаться уменьшением стоимости тарифа на тепло для населения, помимо экологической безопасности, - особо отметил губернатор.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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