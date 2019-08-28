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Предположительно из-за любителей кальяна, ограничен проезд на парковку Приморской Мариинки

Предположительно из-за любителей кальяна, ограничен проезд на парковку Приморской Мариинки

Молодежи Владивостока придется искать новое место для курения кальяна. Обычное место сбора - парковка Мариинки - теперь закрыта. В социальных сетях предполагают, что причиной тому - мусор, который люди оставляли после себя, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на svodka25.

Раньше молодежь дальневосточной столицы любила собираться на набережной Цесаревича. После того, как парковку здесь сделали платной, парни и девушки перебрались на парковку Мариинки, откуда открывается завораживающий вид на бухту Золотой рог.

Уперь у стен великого театра клубился дым от кальянов и играла громкая музыка. Под занавес вечеринки все разъезжались, оставляя после себя большой количество мусора. Кстати, на это неоднократно жаловались местные жители. Об этом мы рассказывали в сюжете "Охоту на кальянщиков открыли во Владивостоке".

- Ожидаемо. Под мостом на Второй речке давно закрыто, Цесаревича закрыто, театр закроют. А все почему? А потому что убирать за собой мало кто умеет, - пишут пользователи в социальных сетях.

И вот, терпение лопнуло - стоянку перекрыли. Табличка на ограждении гласит: «Проезд ограничен. Извините за предоставленные неудобства».

В комментариях люди высказывают предположение, что следующей на очереди - набережная Спортивной гавани, на которой тоже запретят парковку из-за того, что после шумных вечеринок также остается мусор.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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