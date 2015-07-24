Брюки, начиненные наркотой, пытались передать заключенному в СИЗО Владивостока
В ходе осмотра посылки на имя одного из обвиняемых сотрудниками следственного изолятора №1 были обнаружены и изъяты брюки, начиненные полимерным свертком с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что данное вещество является наркотическим средством, а именно – синтетическим опиоидом общим весом 0,09 граммов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.
Передача наркотических веществ и запрещенных предметов на территорию учреждений влечет за собой уголовную или административную ответственность.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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