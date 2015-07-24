Новости Происшествия

Сегодня, 15:45
 

Брюки, начиненные наркотой, пытались передать заключенному в СИЗО Владивостока

Брюки, начиненные наркотой, пытались передать заключенному в СИЗО Владивостока

Фото: 7x7-journal.ru

В ходе осмотра посылки на имя одного из обвиняемых сотрудниками следственного изолятора №1 были обнаружены и изъяты брюки, начиненные полимерным свертком с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что данное вещество является наркотическим средством, а именно – синтетическим опиоидом общим весом 0,09 граммов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

Передача наркотических веществ и запрещенных предметов на территорию учреждений влечет за собой уголовную или административную ответственность.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря