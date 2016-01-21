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Посылку с интересным наполнением пытались передать в СИЗО

Посылку с интересным наполнением пытались передать в СИЗО

Фото: pixabay.com

В ходе досмотра посылки на имя обвиняемой сотрудниками следственного изолятора №1 были обнаружены и изъяты шариковые ручки, начиненные порошкообразным веществом белого цвета, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по ПК.

Экспертиза подтвердила, что данное вещество является наркотическим средством, а именно – смесью, содержащей производное N – метилэфедрона – 1-фенил-2-1 (пирролидин) пентан-1-он общим весом 0,09 граммов.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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