В Приморье разыскивают "черных лесорубов"
Система космомониторинга «Кедр» обнаружила «черных лесорубов» в Рощинском лесничестве Приморского края. Нарушители незаконно напилили почти семь кубометров дуба, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края. «Черные лесорубы» скрылись с места преступления, сейчас их ищет полиция. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до двух лет.
На месте нарушения были обнаружены почти семь кубометров древесины незаконно спиленного дуба на сумму более 385 тысяч рублей. А также транспортное средство, техника и пила, которая была изъята и передана вместе с материалами по незаконной рубке в правоохранительные органы.
По словам специалистов, система космического мониторинга лесоизменений «Кедр» является существенным подспорьем для природоохранных структур. Точные координаты позволяют заранее определить место промысла «черных лесорубов» и даже виды деревьев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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