Горячую линию для педагогов запустили в Приморье

В Приморье запустили «горячую линию» по вопросам оплаты труда педагогическим работникам, телефон: 8 (423) 240-28-59. Сервис направлен на оказание информационной поддержки воспитателям и преподавателям. На вопросы отвечают специалисты департамента образования и науки Приморского края. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (с 13.00 до 14.00 – перерыв).

Как сообщили в администрации края, на «горячую линию» можно обратиться с любым вопросом о зарплатах педагогам. К примеру, можно узнать о том, должен ли работодатель ежемесячно выдавать расчетный листок, как высчитывается стоимость труда, планируется ли понижение или повышение минимального оклада, на каких условиях можно взять денежную компенсацию вместо отпуска. Эксперты дадут грамотную консультацию, поделятся актуальной информацией и помогут взглянуть на ту или иную ситуацию с точки зрения действующего законодательства.

На горячую линию уже поступают обращения из разных городов и районов края. Людей часто интересуют повышение заработной платы в связи с Указами Президента Российской Федерации, введение “эффективного контракта” и новых профессиональных стандартов, а также то, как меняется стоимость их труда из-за изменения объемов нагрузки или условий деятельности.

Напомним, в 2020 году в Приморье вырастет базовый оклад педагогических работников. С 1 января его размер составит 12600 рублей. Сумма утверждена соответствующим постановлением Администрации края. Все вопросы, касающиеся компенсирующих и стимулирующих выплат, руководители образовательных учреждений будут решать на местах.

Наряду с региональным сервисом в России функционирует федеральная «горячая линия» по телефону: +7 (499) 152-67-61, по вопросам зарплат учителям от Министерства образования и науки Российской Федерации. Она действует в будние дни с 9.00 до 18.00 (по московскому времени).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]