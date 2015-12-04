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Зимние морозы ждут приморцев на следующей неделе

Зимние морозы ждут приморцев на следующей неделе

Фото: 1zoom.me


На следующей неделе погодные условия в Приморье будут неустойчивыми, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на Примгидромет.

В первый рабочий день антициклон обусловит морозную без существенных осадков погоду. Температура ночью −13…−20 °C, в горных районах до −28 °C, на побережье −7…−12 °C. Днём −3…−10 °C, на северо-востоке до −14 °C.

Ночь на вторник останется морозной, а днём тропосферная ложбина холода уйдёт на восток, начнётся повышение температурного фона. Максимальная температура относительно понедельника повысится на 5–8 градусов. К середине недели очередной атмосферный фронт вызовет осадки и похолодание.

Во Владивостоке понедельник обещает быть холодным, ночью −8…−11 °C, днём −5…−8 °C. Сильный северный ветер добавит ощущение холода.

Во вторник ветер станет тише, температура воздуха повысится. Ночь станет теплее на 1–2 градуса, а днём столбики термометров поднимутся до положительных значений.

В середине недели возможен небольшой снег, усилится северный ветер и похолодает.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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