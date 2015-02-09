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Погода удивит приморцев на следующей неделе

Погода удивит приморцев на следующей неделе

Фото: guslitskie-valenki

Во Владивостоке понедельник обещает быть холодным, ночью −8…−11 °C, днём −5…−8 °C. Сильный северный ветер добавит ощущение холода.

Во вторник ветер станет тише, температура воздуха повысится. Ночь станет теплее на 1–2 градуса, а днём столбики термометров поднимутся до положительных значений.

В середине недели возможен небольшой снег, усилится северный ветер и похолодает, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайты прогноза погоды.

Отметим, на дорогах при изменениях температуры образуется сильный гололед. При усилении северо-западнонго ветра местами появится метель.




Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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