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Юрий Трутнев примет участие в церемонии закладки перого краболова во Владивостоке

25-29 ноября Заместитель Председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев будет работать в Сахалинской области, Приморском крае и Республике Саха (Якутия), — сообщили «Вестям: Приморье» в Минвостокразвития.

26 ноября во г. Владивостоке Юрий Трутнев посетит судостроительное предприятие «Восточной верфи», где пройдет торжественная церемония закладки первого краболова, строящегося на Дальнем Востоке. Судно предназначено для ООО «Дальневосточное побережье» (г. Хабаровск). Полпред ознакомится с работой резидентов ТОР «Большой Камень». В частности, резидент ТОР АО «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир», входящее в группу компаний «Доброфлот», завершило строительство завода по глубокой переработке рыбы, сейчас идут пуско-наладочные работы. На средства дальневосточной федеральной субсидии в г. Большой Камень строится детская поликлиника. Ю.Трутнев проверит ход работ.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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