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Юрий Трутнев примет участие в закладке первого краболова в Приморье

Юрий Трутнев примет участие в закладке первого краболова в Приморье

26 ноября с рабочим визитом в Приморье прибыл полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он планирует принять участие в закладке киля первого краболова, который планируют построить на владивостокском судостроительном предприятии. Далее правительственная делегация переедет в Большой Камень.

Детали визита в город не раскрываются, но известно, что полпред намерен побывать в лечебных учреждениях, пообщаться с врачами и пациентами.

Подробнее о работе вице-премьера в Приморье смотрите в вечерних выпусках программы "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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