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Юрий Трутнев прояснил ситуацию с мораторием на ЭРА-ГЛОНАСС

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сегодня находится в Приморском крае. Полпред ответил на вопросы журналистов и сделал заявление, которого ждали тысячи дальневосточников. Речь о моратории на кнопку ЭРА-ГЛОНАСС.

Юрий Трутнев, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе: "Я сейчас здесь. Но попробую, позвоню, но сказать честно, что механизм будет продлен, сомнений нет".

Срок действия временного порядка ввоза подержанных автомобилей для жителей Дальнего Востока, избавляющий от обязательной установки кнопки ЭРА-ГЛОНАСС истек 21 ноября этого года и до сих пор не продлен. В Приморье перестали выдавать свидетельства о безопасности автомобилям не оснащенных спутниковой системой. Склады временного хранения уже не справляются с потоком, некоторые перешли на круглосуточную работу и повышают цены, начинается новый коллапс.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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