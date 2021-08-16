Правительство продлит мораторий на ввоз на Дальний Восток праворульных машин без кнопки ГЛОНАСС

Правительство РФ приняло предварительное решение продлить действующий в Дальневосточном федеральном округе мораторий на ввоз автомобилей с правым рулем, не оборудованных системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом заявил вице-премьер – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По словам Юрия Трутнева, Премьер-министр России Михаил Мишустин «поддерживает пролонгацию данного решения», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Мы примем решение о том, что люди на Дальнем Востоке смогут и в следующем году беспрепятственно ввозить праворульные автомобили для личного пользования. Такое решение Правительством будет принято», – подтвердил полпред.

Как пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья, система «ЭРА-ГЛОНАСС» в 2017 году стала обязательной для автомобилей, ввозимых в Россию. В 2018 году для Дальнего Востока был введен мораторий, который неоднократно продлевался.

«Для Приморского края, где большинство автомобилей – поддержанные иномарки из Японии, этот вопрос стоит особенно остро. На сегодняшний день со стороны автовладельцев имеются нарекания в части работы устройства вызова оперативных экстренных служб “ЭРА-ГЛОНАСС“. И мы надеемся, что данный вопрос в период продления временного порядка будет разрешен», – добавили в ведомстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]