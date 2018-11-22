Порядок ввоза праворульных машин в ДФО могут изменить

Временный порядок ввоза праворульных машин в ДФО без ЭРА-ГЛОНАСС могут снова продлить, сообщают «Вести:Приморье».

Правительство России вместе с органами госвласти прорабатывает вопрос о продлении временного порядка ввоза на Дальний Восток подержанных машин с правым рулем без установки на них системы ЭРА-ГЛОНАСС, уточняет пресс-служба полпредства в ДФО. Об этом пишет «Интерфакс».

"Пролонгация временных правил ввоза таких машин важна для дальневосточников. В связи с этим на уровне правительства России прорабатывается вопрос о продлении срока временных правил, принятых год назад", - сказал вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, которого цитирует пресс-служба.

Отмечается, что в аппарат полпреда поступают обращения дальневосточников и общественных организаций автомобилистов с просьбой продлить такой временный порядок ввоза авто для собственных нужд, который был утвержден правительством России в декабре 2019 года сроком на один год.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", который действует с 2017 года, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система "ЭРА-ГЛОНАСС". Чтобы таможня могла поставить ввозимые в Россию подержанные машины на учет, для них был разработан временный порядок действий.

22 ноября 2018 года правительство РФ ввело мораторий на установку "ЭРА-ГЛОНАСС" для жителей ДФО, но только на один год. Решение о введении временного порядка в 2018 году глава правительства Дмитрий Медведев принял после встречи с Трутневым.

3 декабря 2019 года такой порядок ввоза продлили еще на год. Благодаря этому решению количество ввозимых на Дальний Восток автомобилей в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось на 28% - до 130 тыс., 100 тыс. ввезено физическими лицами. Из них 73 тыс. автомобилей были ввезены без системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Ввести на территорию России автомобиль без устройства вызова экстренных служб могут жители Дальнего Востока либо те, кто переезжает в регион на постоянное место жительства. В течение года можно ввезти один подержанный автомобиль.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]