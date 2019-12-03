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Утверждены новые правила ввоза автомобилей на Дальний Восток

Утверждены новые правила ввоза автомобилей на Дальний Восток

Фото: "Вести: Приморье"

Правительство утвердило сроком на год правила ввоза жителями Дальнего Востока подержанных автомобилей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС. 

"Я подписал распоряжение правительства о том, чтобы установить правила ввоза на территорию России бывших в употреблении транспортных средств жителями Дальневосточного федерального округа", - сказал Дмитрий Медведев на заседании с вице-премьерами. Он уточнил, что срок действия такого решения составляет один год с момента подписания.

Отметим, в ноябре 2018 года Медведев утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей для жителей Дальнего Востока. По временным правилам, им разрешено ввозить по одному такому автомобилю в год, не оснащая его системой "ЭРА-ГЛОНАСС". Порядок действовал в течение года с момента принятия.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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