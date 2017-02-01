Мораторий на "ЭРА ГЛОНАСС" продлят еще на один год

Временный порядок ввоза праворульных машин для собственных нужд для жителей Дальнего Востока будет продлён еще на год. Об этом заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК.

Напомним, что несколько дней назад "Вести:Приморье" рассказывали об остроте этой проблемы в сюжете "Приморцев могут вновь обязать устанавливать систему экстренного реагирования ГЛОНАСС".

"Для жителей Дальнего Востока будет продлён временный порядок ввоза праворульных машин для собственных нужд еще на год. Об этом меня неоднократно просили дальневосточники. Мы с коллегами прорабатываем этот вопрос на уровне правительства России. Праворульные машины пользуются в дальневосточных регионах популярностью. Но систему "Эра-ГЛОНАСС" нужно под такой тип машин доработать. Нужно облегчать жизнь людей, слышать актуальные запросы и делать все возможное, чтобы людям было комфортно жить", — заявил Юрий Трутнев.

По его словам, автомобили с правым рулем по-прежнему популярны в дальневосточных регионах, "а систему "Эра-ГЛОНАСС" нужно под такой тип машин доработать".

"Нужно облегчать жизнь людей, слышать актуальные запросы и делать все возможное, чтобы людям было комфортно жить", - отметил Трутнев.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", который действует с 2017 года, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система "Эра-ГЛОНАСС". Чтобы таможня могла поставить ввозимые в Россию подержанные машины на учет, для них был разработан временный порядок действий.

22 ноября 2018 года правительство РФ ввело мораторий на установку "Эры-ГЛОНАСС" для жителей ДФО, но только на 1 год.

Ввести на территорию России автомобиль без устройства вызова экстренных служб могут жители Дальнего Востока либо те, кто переезжает в региона на постоянное место жительства. В течение года можно ввезти один подержанный автомобиль.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]