Отмените поездки и сидите дома: народный синоптик предупреждает

18 ноября произошло объединение западного и южного циклона. В связи с этим было объявлено предупреждение №1. Повторение этой ситуации ожидается в ближайшие выходные, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на maglipogoda.ru.

«Конечно все будет намного слабее: и интенсивность осадков и сила ветра. Но смена фазы осадков, и гололедные явления чем-то будет похожи. Ведь 24 ноября плюсовая температура в течения дня перейдет в минус. В воскресенье лучше оставайтесь дома», — предупреждает народный синоптик.

Воскресенье 24 ноября погоду в Приморском крае будет определять холодный фронт. В крае ночью и днем ожидается пасмурная погода. Пройдут осадки различной интенсивностью. Утром или в первой половине дня произойдет обострение фронта из-за подпитки с Желтого моря. В связи с этим в южных районах и местами в центральных районах пройдут местами сильные осадки.

На севере края осадки пройдут лишь местами и небольшие. Осадки в крае начнутся еще в ночь с субботы на воскресенье. Ветер будет слабый. Перед фронтом будет очень тепло. Температура воздуха ночью от 0 °С до +6 °С, на севере края местами до -3 °С. Поэтому в ночное время пройдет снег с дождем, на побережье дождь, на перевалах мокрый снег. Утром осадки усилятся и распространятся на большую часть края.

24 ноября пройдут осадки, местами сильные, в виде дождя, переходящего в снег, переохлажденного дождя, дождя со снегом и мокрым снегом с количеством от 5 до 30 мм и более за 12 часов и менее.

Наибольшее количество осадков ожидается на юге, на востоке края и в центральных районах. В северных районах местами пройдет небольшой снег. В горных районах и на перевалах местами высота снежного покрова может составить до 15-30 см и более.

В целом по краю на дорогах местами ожидается гололедица и снежный накат. В течение дня в крае ожидается резкое похолодание и понижение температуры воздуха. Поэтому почти повсеместно дождь перейдет в снег. Это приведет к образованию гололеда на дорогах.

Также по краю местами возможно обледенение проводов и налипание мокрого снега на проводах, что соответственно может повлечь за собой отключение подачи электроэнергии в некоторых удаленных районах.

Температура воздуха в первой половине дня от +5 °С на юге края и до -5 °С на севере края. После прохождения фронтального раздела произойдет резкое понижение температуры воздуха на 5-10 градусов. На дорогах сразу образуется сильный гололед. Также усилится северо-западный ветер и местами появится метель.

«На дорогах может сложиться очень неблагоприятная или даже опасная ситуация на дорогах. Поэтому советую воздержаться от выезда на автотранспорте ночью и днем 24 ноября, а лучше вообще по возможности отменить все поездки!», — заключил синоптик.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]