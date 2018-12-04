Главного хирурга госпиталя ТОФ отстранили от работы на 2 года
Не заметил осложнения после операции, что привело к смерти пациента. За это хирурга из госпиталя ТОФ привлекли к суду, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на военный СК.
Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по гарнизону Владивосток, признаны судом достаточными для вынесения приговора начальнику хирургического отделения Федерального государственного казенного учреждения «1477 военно-морской клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации подполковнику медицинской службы Александру Щегловскому.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Следствием установлено, что 9 мая 2018 года Щегловский провел плановую операцию по удалению желчного пузыря. После хирургического вмешательства доктор несвоевременно диагностировал осложнение, что повлекло смерть пациента.
Приговором Владивостокского гарнизонного военного суда Щегловскому назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил ему заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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