Молодежь Приморья выступает против экстремизма

Слёты молодёжного актива, направленные на профилактику экстремизма в молодёжной среде проходят в Приморье. Организатором выступает департамент по делам молодежи Приморского края в соответствии с государственной программой Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2021 годы, сообщает "Вести: Приморье".

В рамках слётов ребят знакомят с нормативно-правовой базой, регулирующей проявления экстремизма, основам информационной безопасности, сформируют навыки, как обезопасить себя от деятельности экстремистов, в игровой форме научат правильному поведению в случае возможного контакта с представителями экстремистской организации. Учитывая, что Приморье – регион многонациональный, внимание участников слетов также будет направлено на формирование социокультурной идентичности, в том числе толерантного отношения и уважения к представителям различных рас, национальностей и религий.

Старт уже дан. Всего планируется провести шесть слетов в разных городах и районах Приморья, в их числе – Дальнереченск, Чугуевка, Фокино, Владимиро-Александровское, Покровка и Пограничный.

- Наша молодежь должна быть образована, чтобы правильно трактовать те или иные проявления. Профилактика экстремизма в молодежной среде - межведомственная задача, которую мы последовательно решаем в течение многих лет совместно с аппаратом Уполномоченного по защите прав ребенка в Приморском крае, органами местного самоуправления, общеобразовательными учреждениями и высшими учебными заведениями. Важно, что такая совместная работа проводится комплексно - как с ребятами, так и с их родителями и педагогами, - пояснила директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук.

Отметим, выездные слеты актива молодежи, направленные на профилактику экстремизма, проводятся ежегодно с 2015 года. Они представляют собой однодневные выездные тренинги, в ходе которых школьникам в игровой, увлекательной форме доносится необходимая информация по профилактике экстремизма, по формированию социокультурной идентичности, толерантного отношения к различным представителям рас и национальностей. По итогам слета каждый участник получает сертификат, новые знания и опыт, а также умение выражать свою гражданскую позицию грамотно, не нарушая законодательство.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]