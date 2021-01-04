Анонс на 26 января 

26 января в 10.00 - Владивосток, Приморская государственная картинная галерея - Выставка «…немного Фаберже».

26 января в 10.00 - Владивосток, Приморская государственная картинная галерея - Выставка «Соцреализм. Большая стройка».

26 января в 11.40 - Владивосток, МБОУ СОШ №38, Проспект 100-летия Владивостока, 29а - Занятие “Профессия волонтёр”.

26 января в 14.00 - Владивосток, Административно-территориальное управление Фрунзенского района, ул. Посьетская, 24 - Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Первореченского района.

26 января в 11.00 - Владивосток, МБОУ СОШ №61, ул. Бородинская, 27 - Занятие с элементами тренинга "Жизнестойкость" (программа профилактики асоциального и антивитального поведения).

26 января в 10.30 - Владивосток, МБОУ СОШ №35, ул. 2-ая Поселковая, 51 - Занятие с элементами тренинга из цикла “Азбука права”

(профилактика правонарушений и преступлений в подростковой среде) 3 занятия.



26 января в 9.20 - Владивосток, МБОУ СОШ №65, ул. Космонавтов, 15 - Занятие с элементами тренинга “Мир у моря” (программа по формированию жизненных ценностей и ориентиров, навыков толерантного поведения, профилактики проявлений экстремизма в молодежной среде).

26 января в 9.00 - Владивосток, МБОУ СОШ №14, ул. Ивановская, 28 - Занятие с элементами тренинга “Мир у моря” (программа по формированию жизненных ценностей и ориентиров, навыков толерантного поведения, профилактики проявлений экстремизма в молодежной среде).



26 января в 12.10 - Владивосток, КГА ПОУ “Владивостокский судостроительный колледж”, ул. Шепеткова, 60 - Тренинг по профилактике употребления психоактивных веществ “Жизнь без дурмана”.

26 января в 11.00 - Владивосток, МБОУ СОШ №13, ул.Набережная 1 - Тематический кинолекторий «Перерыв на кино», посвященный 77-ой годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (в рамках Всероссийского молодёжного кинофестиваля короткометражных фильмов о Великой Отечественной). 2 занятия.

26 января в 16.00 - Владивосток, На базе структурного подразделения МКУ «Клуб «Антресоль» (Океанский проспект, 99 -76) - Развивающее занятие из цикла “BRAIN-фитнес”.

26 января в 18.30 - Владивосток, Федерация пулевой и стендовой стрельбы - Мастер-класс по стрельбе из пневматического оружия (ТИР, ГТО).

26 января - Международный день таможенника.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]