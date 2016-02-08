Анонс на 9 февраля

9 февраля в 13.00 - Владивосток, МБОУ СОШ №59, ул. Терешковой, 25 - Занятие с элементами тренинга из цикла “Азбука права” (профилактика правонарушений и преступлений в подростковой среде).

9 февраля в 12.00 - Владивосток, КГА ПОУ Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж - Занятие с элементами тренинга из цикла “Азбука права” (профилактика правонарушений и преступлений в подростковой среде).

9 февраля в 9.45 - Владивосток, МБОУ СОШ №16 ул. Пирогова, 7 - Развивающее занятие из цикла “BRAIN-фитнес”.

9 февраля в 9.30 - Владивосток, МБОУ СОШ №16, ул. Пирогова, 7 - Занятие с элементами тренинга “Как не попасть в Сети” (формирование навыков безопасного поведения и профилактика правонарушений в сети INTERNET).

9 февраля - День гражданской авиации России.

9 февраля - Международный день стоматолога.

9 февраля - Международный день безопасного Интернета.

9 февраля - Международный день пиццы.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]