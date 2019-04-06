Анонс на 6 апреля

6 апреля в 19.30 - Владивосток, ул. Посьетская, 14 "Центр содействия развитию молодежи Приморского края" - Мастер-класс по юмору.

6 апреля в 12.00 - о. Русский, кампус ДВФУ, корпус D - Финал направления «Востоковедение: китаеведение, корееведение, японоведение» олимпиады «Я — профессионал». Участники будут соревноваться в конкурсе устных выступлений в дистанционном формате, а жюри будет оценивать их из ДВФУ.

6 апреля в 13.00 и в 17.00 - Владивосток, Музей истории Дальнего Востока им. Арсеньева - Экскурсия по выставке "Мода серебряного века".

6 апреля в 11.30 - Владивосток, МБОУ СОШ №38, пр-т 100-летия Владивостока, 29а - Выездная “Школа волонтёров МРЦ”.

6 апреля в 10.10 - Владивосток, Академический колледж ФГБОУ ВО ВГУЭС, ул. Гоголя, 41 - Тренинг по профилактике употребления психоактивных веществ «Жизнь без дурмана».

6 апреля в 10.50 и в 11.40 - Владивосток, МБОУ СОШ №74, ул. Харьковская, 7 - Занятие с элементами тренинга из цикла “Командообразование”.

6 апреля в 13.30 - Владивосток, МБОУ СОШ №56, Народный проспект, 27а - Занятие с элементами тренинга из цикла “Азбука права” (профилактика правонарушений и преступлений в подростковой среде).

6 апреля в 11.30 и в 12.20 - Владивосток, МБОУ СОШ №72, ул. Артековская, 9 - Тренинг по профилактике употребления психоактивных веществ “Жизнь без дурмана”.

6 апреля в 10.10 - Владивосток, МБОУ СОШ №13, ул. Набережная, 1 - Занятие с элементами тренинга “Мир у моря” (программа по формированию жизненных ценностей и ориентиров, навыков толерантного поведения, профилактики проявлений экстремизма в молодежной среде).

6 апреля - Международный день спорта на благо развития и мира.

6 апреля - Всемирный день настольного тенниса.

6 апреля - День работников следственных органов МВД России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]