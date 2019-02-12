Вчера, 18:23
Анонс на 4 февраля
4 февраля - в школе № 7 г. Владивостока - Занятия с элементами тренинга из цикла «Азбука права».
С 4 февраля по 7 февраля - на ледовой арене «Олимпия 2000» в Чугуевке - хоккейный турнир «Золотая шайба» - в борьбу вступают команды старшей возрастной группы (2006 – 2007 годов рождения).
4 февраля в 10.00 - приморская государственная картинная галерея - Выставка «…немного Фаберже».
4 февраля в 10.00 - приморская государственная картинная галерея - Выставка «Соцреализм. Большая стройка».
4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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