«Кина не будет»: в кинотеатрах резко сократят количество сеансов
Министерство культуры России представило поправки в закон о государственной поддержке кинематографии. Согласно документу, размещенному на сайте нормативно-правовых актов regulation.gov, количество сеансов любого фильма, который показывают в течение дня в кинотеатре, не сможет превышать 35% от общего числа показов всех картин, сообщает "Вести: Приморье".
Отмечается, что если в кинотеатре всего один зал, то норма в 35% распространяется на показы в течение недели. Ограничения предлагается ввести как для отечественных, так и для зарубежных кинокартин.
В пояснительной записке к документу говорится, что он разработан, «в целях создания благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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