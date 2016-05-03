«Кина не будет»: в кинотеатрах резко сократят количество сеансов

Министерство культуры России представило поправки в закон о государственной поддержке кинематографии. Согласно документу, размещенному на сайте нормативно-правовых актов regulation.gov, количество сеансов любого фильма, который показывают в течение дня в кинотеатре, не сможет превышать 35% от общего числа показов всех картин, сообщает "Вести: Приморье".

Отмечается, что если в кинотеатре всего один зал, то норма в 35% распространяется на показы в течение недели. Ограничения предлагается ввести как для отечественных, так и для зарубежных кинокартин.

В пояснительной записке к документу говорится, что он разработан, «в целях создания благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]