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День матери отметили праздником ученики школы на Русском острове

День матери отметили праздником ученики школы на Русском острове

В школе № 5 на Русском острове устроили праздник, посвященный Дню матери

Учащиеся всех одиннадцати классов школы подготовили выступление к праздничному концерту, посвящённому Дню матери. Так, 6-й класс  поздравил мам, представив  для них музыкально-танцевальный номер "Ах, мамочка". Ученики пятого класса показали сценку "Как я готовлю домашнее задание ". Были приготовлены и миниатюры о взаимоотношениях родителей и детей, и песенные выступления. Нарядные,  красивые и весёлые они как вихрь появились на сцене и довели публику до слез от смеха. Приняли участие в проведении праздника и родители учеников 5-го класса, чья песня до слез тронула гостей и ребят. Никто не остался равнодушным, сообщает "Вести: Приморье".

- Учителя школы поддерживают авторитет мам, а мамы воспитывают в наших учениках, своих детях, любовь и уважение к школе и преподавателям. В школах нужно активно возрождать воспитательные функции, строив их на доверии, - отметила социальный педагог, классный руководитель 5-го класса Светлана Буркова.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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