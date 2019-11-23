День матери отметили праздником ученики школы на Русском острове

В школе № 5 на Русском острове устроили праздник, посвященный Дню матери

Учащиеся всех одиннадцати классов школы подготовили выступление к праздничному концерту, посвящённому Дню матери. Так, 6-й класс поздравил мам, представив для них музыкально-танцевальный номер "Ах, мамочка". Ученики пятого класса показали сценку "Как я готовлю домашнее задание ". Были приготовлены и миниатюры о взаимоотношениях родителей и детей, и песенные выступления. Нарядные, красивые и весёлые они как вихрь появились на сцене и довели публику до слез от смеха. Приняли участие в проведении праздника и родители учеников 5-го класса, чья песня до слез тронула гостей и ребят. Никто не остался равнодушным, сообщает "Вести: Приморье".

- Учителя школы поддерживают авторитет мам, а мамы воспитывают в наших учениках, своих детях, любовь и уважение к школе и преподавателям. В школах нужно активно возрождать воспитательные функции, строив их на доверии, - отметила социальный педагог, классный руководитель 5-го класса Светлана Буркова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]