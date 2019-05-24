15 учителей одной из школ Приморья отправлены на карантин

В Приморье коронавирусом заболели ученики школы в поселке Новом Надеждинского района, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на сообщение, опубликованное в аккаунт учебного заведения в соцсетях.

"Администрация школы и все педагоги добросовестно выполняли необходимый перечень рекомендаций Роспотребнадзора в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, - говорится в instagram nadega.inform, - но, к сожалению, в нашей школе сегодня зарегистрирован ещё один случай коронавирусной инфекции, теперь в 7а классе. В семье заболели все, сначала папа, затем мама и дети, двое из которых учатся в нашей школе, в 9в и 7а классах.

С 11 сентября, момента выявления коронавируса у отца, они не посещали школу, а 14 сентября у детей были взяты анализы. Результаты оказались положительными. Как только администрация школы об этом узнала и получила предписание Роспотребнадзора, деятельность 9в и 7а классов была приостановлена.

С 21 сентября на самоизоляцию отправлены ученики 9в класса, с 23 сентября все ученики 7а класса так же отправлены на самоизоляцию и продолжение обучения в дистанционном режиме.

По правилам реагирования в подобных ситуациях, администрация школы обязана всех учителей, которые были в контакте с 9в и 7а классами, а это 15 человек, отправить на больничный, и просить их, находясь в самоизоляции дома, проводить уроки дистанционно!

Мы очень надеемся, что только 14 дней с момента последнего контакта учителей и детей с больными одноклассниками. Срок окончания такого инкубационного периода - 25 сентября. Однако вернуться к обычному режиму учебы в школе 9в и 7а классы смогут только в случае отрицательных тестов на ковид у всех учеников этих классов и учителей, работающих в 9в и 7а классах.

Для всех учащихся 9в уже организовано, а для 7а классов и контактных педагогов - будет организовано взятие анализов на наличие антител к COVID-19 в крови. Однако ожидание результатов может затянуться. Поэтому вероятней всего это ожидание может продлиться до 4 октября.

Сама школа продолжает свою работу.

В очном режиме учится вся начальная школа, учащиеся 5 и 6 классов, 10-11 классы.

В связи с уходом на режим самоизоляции 15 учителей, не представляется возможным обучение 7-9 классов очно в школе, поэтому они с 23 сентября переходят на дистанционное образование"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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