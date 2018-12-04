Сегодня, 17:33
15 отправленных на карантин учителей узнали результаты covid-тестов
В Приморье коронавирусом заболели ученики школы в поселке Новом Надеждинского района, сообщают «Вести:Приморье».
Сегодня директор школы Михаил Скобенко на странице instagram novschool6 сообщил, что стали известны результаты тестов на коронавирус.
Тест показал отрицательный результат, сообщил директор, обращаясь к родителям и ученикам. У детей 7А и 9В класса инфекции не выявлено.
Школа начинает работу в обычном очном режиме, уточнил директор.
Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в школе зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. В семье учеников заболели все, сначала папа, затем мама и дети, двое из которых учатся в нашей школе, в 9 в и 7 а классах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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