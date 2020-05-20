Директор одной из школ Приморья заявил, что дважды заразился COVID-19

Директор школы поселка Новый Михаил Скобенко сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным, сообщает ТГ-Канал «Вести:Приморье».

Этим, конечно, никого сейчас не удивишь. Такие сообщения от знакомых, скорее, вызывают сочувствие.

Однако в августе этого года известный в Приморье педагог уже попадал в статистику переболевших COVID-19 и выздоровевших приморцев, то есть положительным тест оказался спустя два месяца после лечения.

Что это значит? В Приморье тоже появились люди (в мире их очень мало), которые заразились коронавирусом повторно? Или проблема в чувствительности тест-систем, которыми пользуются в лабораториях? Остаётся только догадываться.

Здоровья всем!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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