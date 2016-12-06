Названы самые дешевые туры на Новый год
Стало известно, в какие города России и зарубежья дешевле всего будет слетать на новогодние праздники. Предлагаем ознакомиться с данными рейтинга, составленного онлайн-тревел-агентством, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на russian.rt
Для поездок за границу самым выгодным станет путешествие в Минск. Билеты из Москвы в столицу Белоруссии и обратно в период с 29 декабря по 10 января обойдутся в 6,6 тыс. рублей.
Слетать в Ригу (Латвия) можно будет за 6,7 тыс. рублей.
Также недорого обойдётся перелёт в армянский Гюмри (около 11 тыс. рублей), венгерский Дебрецен (14,2 тыс. рублей) и турецкий Стамбул (почти 15 тыс. рублей).
Самым выгодным направлением для поездок по России станет город Назрань: билеты туда обойдутся в 8,2 тыс. рублей. Следом идёт Самара, куда авиабилеты можно приобрести за 8,4 тыс. рублей.
В число бюджетных направлений внутри страны также вошли Псков (от 8,4 тыс. рублей), Элиста (12,7 тыс. рублей) и Сочи (13,1 тыс. рублей).
Средняя стоимость перелёта с учётом ранних бронирований в этом году составила около 9 тыс. рублей для поездок по России и около 26 тыс. рублей для путешествий за границу. В среднем, как отметили аналитики, россияне уезжают на неделю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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