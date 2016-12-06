Самый дорогой железнодорожный билет в дни новогодних праздников - во Владивосток

Самое дорогое путешествие по железной дороге на новогодних каникулах обойдется хозяину билета в 56 тысяч рублей. Об этом свидетельствует рейтинг самых дорогих железнодорожных поездок, составленный сервисом путешествий Туту.ру.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости, для итогового списка были проанализированы билеты, дата выезда которых приходится на новогодние праздники – с 25 декабря по 10 января. Цены указывались в одну сторону.

Три билета из списка купили граждане США в купе из Москвы во Владивосток, их цена составила от 23 до 29 тысяч рублей. Еще два билета приобрели корейцы – места в вагоне класса люкс из Владивостока в Иркутск обошлись почти в 40 тысяч рублей каждый.



Отмечается, что шесть из десяти поездок являются внутрироссийскими маршрутами. Так, самым дорогим оказался билет из Тюмени во Владивосток – 56 тысяч рублей. Еще четыре билета – международные поезда: два в Ригу и по одному в Берлин и Днепр. За путешествие в Ригу турист заплатил 26 тысяч рублей.



Кроме того, в рейтинге оказался и заказ семьи из Москвы в Барнаул. Выкупив все четыре места в купе, они отдали за поездку 65 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]