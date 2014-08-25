Глава российского МИДа призвал Японию признать суверенитет России над Курилами

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что для заключения мирного договора Япония должна признать суверенитет России над южной частью Курил. Так он прокомментировал заявление генсека японского кабмина Ёсихидэ Суги о том, что Япония будет придерживаться своей базовой позиции, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

— При всем уважении к секретарю кабинета министров мы всё-таки руководствуемся договорённостями, которые достигаются на высшем уровне между президентом России и премьер-министром Японии, — сказал Лавров, уточнив, что главы государств договорились продвигаться в решении проблемы на основе декларации 1956 года.

В декларации, заметил глава российского МИДа, чётко сказано: сначала мы признаём территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, признаём итоги Второй мировой войны, а после будет обсуждаться всё остальное.

Глава российского МИД добавил, что диалог с Японией по этому вопросу продолжится, в том числе во время визита в декабре в РФ его японского коллеги Тосимицу Мотэги. "Будем продолжать диалог. Вскоре, уже в декабре министр иностранных дел Японии нанесет свой первый визит в Российскую Федерацию в этом качестве. Конечно, это будет одной из центральных тем наших дискуссий", - заключил Лавров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]