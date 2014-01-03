Нападение на курьера с 33 млн попало на видео
Запись с камеры наблюдения аэропорта Кольцово, зафиксировала нападение на курьера, перевозившего 32,7 млн рублей. На записи двое неизвестных подбегают сзади к курьеру, катящему сумку на колесах, стреляют, забирают сумку и убегают.
Курьер и сопровождавший его человек бросаются в погоню, но безуспешно, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на URA.ru
Нападение на курьера произошло 20 ноября в 19.20 на площади у аэровокзала и гостиницы Angelo. Перевозчик денег получил огнестрельное ранение. Сожженный автомобиль налетчиков нашли в лесопарке на восьмом километре дублера Сибирского тракта. Курьер вез сумку с 32,7 млн рублей. Его сопровождали три человека, но ранение получил он один.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «разбой группой лиц по предварительному сговору с применением оружия». Раненый курьер является гражданином Киргизии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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