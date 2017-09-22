Справедливость восторжествовала через два года: убийцы наказаны

Разбой и убийство инкриминируют двум жителям Приморского края. В деле об убийстве бизнесмена в 2017 года наконец поставлена точка, — сообщили «Вестям: Приморье» в прокуратуре края.

Советским районным судом вынесен приговор в отношении жителей края, которые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 3, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия опасного для жизни иди здоровья, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в сентябре 2017 года.

Злоумышленники, узнали от лица (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), что руководитель одной из компаний носит с собой в сумке денежные средства в больших суммах.

Фигуранты согласно распределенным ролям, действуя группой лиц по предварительному сговору, ожидали потерпевшего на улице. Как только мужчина приблизился, злоумышленники совершили нападение на него, нанеся металлическим прутом (арматурой) не менее четырех ударов по голове.

После совершения нападения и нанесения телесных повреждений потерпевшему, они выхватили из его рук сумку стоимостью 10 тыс. рублей, в которой находились денежные средства в сумме 300 тыс. рублей, что является крупным размером.

Завершив содеянное, фигуранты скрылись с места совершения преступления на заранее приготовленном автомобиле и распорядились похищенным по своему усмотрению.

В результате действий фигурантов, потерпевшему причинены телесные повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровью, в результате которых наступила смерть потерпевшего.

Признав подсудимых виновными, суд назначил за содеянное одному из фигурантов суд наказание в виде 11 лет лишения свободы, его сообщнику назначено 7 лет лишения свободы. Для отбытия наказания им определена колония строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Кроме того, судом взыскан причиненный имущественный ущерб в размере 310 тыс. рублей, а также компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

Об убийстве предпринимателя в 2017 году «Вести: Приморье» сообщали в материале Во Владивостоке убит бизнесмен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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