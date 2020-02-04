Трое приморцев до смерти забили своего знакомого

Прокуратурой Хорольского района утверждено обвинительное заключение в отношении трех местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть человека).

При этом двоим из них, мужчине и женщине, проживающих в гражданском браке, также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. а, в, г ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для здоровья, и с угрозой применения такого насилия).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края, в феврале 2019 года фигуранты совместно со своим знакомым распивали спиртные напитки. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, они нанесли мужчине множество ударов в область головы и тела самодельной битой, деревянной палкой и ножом. В результате причиненных телесных повреждений потерпевший скончался.

В этот же день сожители незаконно удерживали свою знакомую, подавляя ее волю к сопротивлению, требуя при этом передачи денежных средств в размере 10 тыс. рублей. Опасаясь применения насилия, потерпевшая передала имевшиеся у нее денежные средства в сумме 5 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Хорольский районный суд для рассмотрения по существу. Одновременно заявлен гражданский иск о возмещении причиненного ущерба.

Виновным грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru