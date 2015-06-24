Жизнь оборвалась на голубятне у жителя Владивостока
Во Владивостоке местные жители приговорены к длительным срокам лишения свободы за совершение разбойного нападения и убийства, сообщает "Вести: Приморье".
Приморским краевым судом вынесен приговор двум местным жителям, которые признаны виновными в совершении разбоя, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
Один из фигурантов осужден по статья убийство, сопряженное с разбоем.
Преступление было совершено в январе 2019 года, отметили в пресс-службе ведомства.
Деньги, наркотики, ювелирные изделия и иное ценное имущество собирались похитить фигуранты, совершив разбойное нападение на своего знакомого.
Злоумышленники тщательно подготовились к преступлению, взяв с с собой молоток, перчатки, медицинские маски и ленту-скотч для связывания жертвы.
Под предлогом покупки голубей у потерпевшего, они прошли в помещение голубятни и напали на него, потребовав передать им деньги, наркотики и ценное имущество. После чего избили. От удара по голове молотком потерпевший потерял сознание, затем скончался.
Фигуранты отыскали в одежде потерпевшего сотовый телефон стоимостью 11 тыс. рублей, ключи от его квартиры, в которой кроме в 1,5 тыс. рублей ничего не отыскали.
Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступных деяний, в зависимости от роли каждого в содеянном, суд назначил одному из них 12 лет 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима (с учетом особо опасного рецидива), второму - 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил. Судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей о компенсации материального и морального вреда. Государственное обвинение по уголовному делу поддержано сотрудниками уголовно-судебного управления прокуратуры Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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